В Городецком районе Нижегородской области пройдет выездной прием граждан

9 Дек. 09:52 2018-12-09T09:52:57+03:00

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В администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области пройдет прием граждан с участием уполномоченных лиц органов исполнительной власти Нижегородской области и аппарата уполномоченного по правам человека в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Прием граждан состоится 21 декабря с 11.00 до 13.00.

Все желающие попасть на прием, должны заранее записаться по телефонам 8(831) 439-04-98, 430-96-39.

Напомним, руководство управления росреестра по Нижегородской области также проведет приемы граждан. Но проходить они будут не в живую, а по видеосвязи. 14 декабря с 10.00 до 11.00 можно будет поговорить с замглавы ведомства Светлана Балескова, а 24 декабря в то же время вы сможете задать вопросы замглавы ведомства Игорь Хохряков.

Чтобы попасть на видео-прием, надо заранее подать заявку по телефону 430-16-08. В заявке следует указать ФИО, паспортные данные, контактный телефон и вопрос, который планируется задать на видео-приеме. Заявки принимаются с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 и в пятницу с 9.00 до 16.00.