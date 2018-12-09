2018-12-09T09:52:57+03:00
Общество

В Городецком районе Нижегородской области пройдет выездной прием граждан

Прием состоится 21 декабря
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области пройдет прием граждан с участием уполномоченных лиц органов исполнительной власти Нижегородской области и аппарата уполномоченного по правам человека в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Прием граждан состоится 21 декабря с 11.00 до 13.00.

Все желающие попасть на прием, должны заранее записаться по телефонам 8(831) 439-04-98, 430-96-39.

Напомним, руководство управления росреестра по Нижегородской области также проведет приемы граждан. Но проходить они будут не в живую, а по видеосвязи. 14 декабря с 10.00 до 11.00 можно будет поговорить с замглавы ведомства Светлана Балескова, а 24 декабря в то же время вы сможете задать вопросы замглавы ведомства Игорь Хохряков.

Чтобы попасть на видео-прием, надо заранее подать заявку по телефону 430-16-08. В заявке следует указать ФИО, паспортные данные, контактный телефон и вопрос, который планируется задать на видео-приеме. Заявки принимаются с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 и в пятницу с 9.00 до 16.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Господдержка промышленных инвестпроектов увеличится на 27% в 2019 году
Институт инвестиционных уполномоченных создадут при правительстве Нижегородской области
Глеб Никитин: «Мы предлагаем предпринимателям задуматься о размещении производств в нижегородских ОЭЗ и ТОСЭР»
В Нижегородской области создадут единый центр поддержки предпринимателей
Глеб Никитин: «Инвестиционная активность в Нижегородской области продолжает расти»
Нижегородские предприятия смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ
Четыре человека предстали перед судом за похищение 29-летнего нижегородца
Дороги Приокского района обработали 32 тоннами жидкого реагента
Известные предприниматели Нижнего Новгорода сыграют в спектакле
В Вознесенском районе младенец пострадал в ДТП из-за пьяного водителя
Глеб Никитин обсудил с министром культуры РФ подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода
Горожане отправили более 13 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Иномарка улетела в кювет в Шатковском районе: 24-летний водитель погиб на месте
67-летний Владимир Солодков найден живым
Трое взрослых и 14-летняя девочка пострадали в ДТП под Чкаловском
Жителю Бора грозит до четырех лет тюрьмы за организацию наркопритона
В Нижнем Новгороде разыскивают 67-летнего Владимира Солодкова
68-летний нижегородец отравился угарным газом на пожаре в двухэтажном доме
Нижегородское «Торпедо» в третий раз сразится с магнитогорским «Металлургом» 17 декабря
В Балахне сотрудник нацгвардии получил условный срок за торговлю оружием
Синоптики: Изморозь и гололед ожидаются в Нижегородской области 17 декабря
Региональное министерство экономического развития: Нижегородские бюджетники получают одни из самых высоких зарплат в ПФО
ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию
Стало известно, где в Нижегородской области можно срубить новогоднюю елку
БК «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками»
Баня площадью 18 квадратных метров сгорела в Выксунском районе
Ольга Гусева: «Сотрудничество с соотечественниками за рубежом способствует укреплению позиций русской культуры»
Стало известно, кто спроектирует Ледовый дворец в Нижнем Новгороде