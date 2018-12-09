2018-12-09T09:52:57+03:00
Общество

В Городецком районе Нижегородской области пройдет выездной прием граждан

Прием состоится 21 декабря
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области пройдет прием граждан с участием уполномоченных лиц органов исполнительной власти Нижегородской области и аппарата уполномоченного по правам человека в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Прием граждан состоится 21 декабря с 11.00 до 13.00.

Все желающие попасть на прием, должны заранее записаться по телефонам 8(831) 439-04-98, 430-96-39.

Напомним, руководство управления росреестра по Нижегородской области также проведет приемы граждан. Но проходить они будут не в живую, а по видеосвязи. 14 декабря с 10.00 до 11.00 можно будет поговорить с замглавы ведомства Светлана Балескова, а 24 декабря в то же время вы сможете задать вопросы замглавы ведомства Игорь Хохряков.

Чтобы попасть на видео-прием, надо заранее подать заявку по телефону 430-16-08. В заявке следует указать ФИО, паспортные данные, контактный телефон и вопрос, который планируется задать на видео-приеме. Заявки принимаются с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 и в пятницу с 9.00 до 16.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улице Грузинской в Нижнем Новгороде ограничат движение
Мошенник с помощью веб-сервиса похитил почти пять тысяч рублей у жительницы Нижнего Новгорода
Школьники Нижегородской области представят проекты роботов, упрощающих жизнь человека
Более 2700 банок красной икры изъято в Нижегородской области
Нижегородская «Спарта» обыграла череповецкую «Северянку» в пятом туре высшей лиге А
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря