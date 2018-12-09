2018-12-09T09:37:44+03:00
Общество

Нижегородская «Спарта» обыграла череповецкую «Северянку» в пятом туре высшей лиге А

Нижегородские волейболистки обыграли лидера турнира
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородские волейболистки одержали невероятную победу над одним череповецкой Северянкой», которая долгое время является лидером чемпионата. Спартанки превзошли соперника почти во всех элементах игры: на подаче, в атаке и блоке. Об этом сообщается на сайте нижегородской команды.

Победный матч был первым в рамках чемпионата России на домашней площадке после месячного перерыва. И особую сладость придает тот факт, что череповецкая «Северянка» последние несколько сезонов являлась основным фаворитом лиги и трижды выигрывала золотые медали. «Спарта» же из-за вынужденного перерыва провела только четыре матча, победив в каждой встрече. У гостей из Череповца семь побед в восьми матчах и второе место в турнирной таблице. До матча 8 декабря. Теперь в копилке лидеров появилось еще оно поражение, а у нижегородцев очередной повод для гордости.

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