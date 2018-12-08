«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ

СЕГОДНЯ 21:25 2018-12-08T21:25:35+03:00

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Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Нефтехимик» со счетом 5:3 (1:0, 3:2, 1:1). Матч состоялся в субботу, 8 декабря 2018 года, в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Уже на 19-й секунде матча Мэтью Боди забил первую шайбу. После этого, впрочем, игра выровнялась, и развить голевой успех торпедовцам удалось лишь после перерыва. Вторую шайбу забил Дмитрий Коробов на третьей минуте второго периода, а еще четыре минуты спустя голом отметился Данил Веряев.

Андрей Назаров отреагировал на такое развитие событий заменой вратаря, но и появившийся на площадке Илья Ежов не слишком долго оставался «сухим». Численное большинство реализовал Филип Хольм - 4:0.

Однако в конце периода нижегородским болельщикам пришлось понервничать: соперники размочили счет, а потом добавили и еще одну шайбу – 4:2. В третьем периоде обеим командам удалось забить еще по одной шайбе.

Ближайший матч на льду КРК «Нагорный» нижегородский хоккейный клуб проведет 10 декабря – с ярославским «Локомотивом».