8 Дек. 19:19 2018-12-08T19:19:09+03:00

Об этом стало известно на заседании 8 декабря 2018 года

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Депутат Государственной думы, секретарь Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России» - соответствующее решение было принято на заседании Генерального совета партии, которое состоялось по итогам XVIII съезда партии в Москве. Об этом сообщает пресс-служба НРО «Единой России».

Согласно информации, заседание состоялось в субботу, 8 декабря 2018 года. Генеральный совет партии встретился в новом составе, который был избран в рамках пленарного заседания, и утвердил новый состав Президиума. В него вошел и Денис Москвин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Генеральный совет партии «Единая Россия» были избраны депутат Госдумы Денис Москвин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.