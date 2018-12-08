Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»

8 Дек. 18:17 2018-12-08T18:17:24+03:00

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании XVIII съезда партии

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и депутат Государственной думы, секретарь НРО «Единой России» Денис Москвин избраны в состав Генерального совета партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения партии.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания XVIII съезда партии, который проходит в настоящее время в Москве.

- Кандидатуры Глеба Никитина и Дениса Москвина были предложены на совместном заседании Генерального и Высшего советов Партии. Включение их в состав Генерального совета принято в рамках пленарного заседания на партийном съезде, - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Денис Москвин выступил с докладом на дискуссионной площaдке «Обновление», представив систему повышения эффективности работы депутатов.