Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и депутат Государственной думы, секретарь НРО «Единой России» Денис Москвин избраны в состав Генерального совета партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения партии.
Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания XVIII съезда партии, который проходит в настоящее время в Москве.
- Кандидатуры Глеба Никитина и Дениса Москвина были предложены на совместном заседании Генерального и Высшего советов Партии. Включение их в состав Генерального совета принято в рамках пленарного заседания на партийном съезде, - отмечается в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Денис Москвин выступил с докладом на дискуссионной площaдке «Обновление», представив систему повышения эффективности работы депутатов.