Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков

СЕГОДНЯ 16:30 2018-12-08T16:30:56+03:00

Девушка страдает нарушениями психики и не могла сама найти дорогу домой

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Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области живой. Об этом сообщается на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтер».

На поиски девушки ушла целая неделя. Напомним, Ирина Сычева пропала в прошлую субботу, 1 декабря 2018 года. Как рассказывали родные пропавшей, девушка вышла из дома на улице Гагарина в поселке Буревестник около пяти часов дня и исчезла. Ситуация осложнялась тем, что у Ирины Сычевой имеются нарушения психики, и самостоятельно она вряд ли смогла бы отыскать дорогу домой.

К счастью, девушка найдена живой. О том, где именно она находилась все это время, пока ничего не сообщается.

Напомним, ранее стало известно, что пропавший в Нижнем Новгороде 7 декабря 2018 года 10-летний Денис Козонин также найден живым и здоровым.