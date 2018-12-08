2018-12-08T15:13:28+03:00
Происшествия

Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей

Женщина брала деньги якобы на лечение общей знакомой, попавшей в ДТП
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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36-летняя жительница Нижнего Новгорода привлекается к уголовной ответственности за мошенничество в отношении новочебоксарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Чувашской Республике.

Согласно информации, женщины познакомились на отдыхе и стали переписываться. В октябре 2017 года нижегородка написала подруге, будто бы их общая знакомая попала в страшное ДТП и теперь ее жизнь находится под угрозой. Жительница Новочебоксарска поверила в эту историю и стала переводить деньги на лечение «пострадавшей». Общая сумма переводов составила более 100 тысяч рублей.

Нижегородка поначалу обещала вернуть деньги, но потом вдруг вообще перестала отвечать на звонки. Тогда потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов нашли злоумышленницу, и та призналась, что уже потратила большую часть из полученной суммы на свои нужды. Женщина пообещала также возместить потерпевшей ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.

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