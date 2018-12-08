2018-12-08T13:25:53+03:00
Общество

Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года

Газификация осуществляется в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 100 километров газовых сетей планируется построить и ввести в эксплуатацию в Нижегородской области в срок до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

- Сейчас в регионе введено в эксплуатацию более 70 километров газовых сетей в девяти районах Нижегородской области. Газификация осуществляется по государственной подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий». В рамках той же подпрограммы также в этом году введено в эксплуатацию более шести километров водопровода в Бутурлинском и Лукояновском районах, - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

- В целом уровень газификации в регионе достаточно неплохой, но жители еще десятков и даже сотен населенных пунктов пока еще ждут решения этой проблемы. Средства, направляемые на газификацию, будут увеличены, - сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря