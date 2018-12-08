Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года

СЕГОДНЯ 13:25 2018-12-08T13:25:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 100 километров газовых сетей планируется построить и ввести в эксплуатацию в Нижегородской области в срок до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

- Сейчас в регионе введено в эксплуатацию более 70 километров газовых сетей в девяти районах Нижегородской области. Газификация осуществляется по государственной подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий». В рамках той же подпрограммы также в этом году введено в эксплуатацию более шести километров водопровода в Бутурлинском и Лукояновском районах, - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

- В целом уровень газификации в регионе достаточно неплохой, но жители еще десятков и даже сотен населенных пунктов пока еще ждут решения этой проблемы. Средства, направляемые на газификацию, будут увеличены, - сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.