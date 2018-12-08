Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
10-летнего Дениса Козонина, пропавшего в Нижнем Новгороде в пятницу, 7 декабря 2018 года, нашли живым. Об этом сообщается на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтер».
Напомним, накануне, 7 декабря, мальчик ушел из дома на улице Страж Революции и пропал. К счастью, ничего плохого с ним не случилось. Где именно Денис Козонин находился все это время, пока не сообщается.
Напомним также, 7 декабря стало известно, что пропавшая 17-летняя Алина Колыхалова, ушедшая из дома на проспекте Молодежном 6 декабря, также найдена живой и невредимой.
Между тем, в Нижегородской области до сих пор продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной, пропавших в августе 2018 года в Кстовском и Богородском районах. 6 декабря 2018 года правоохранители объявили вознаграждение за информацию о Маше Люлиной.