Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым

СЕГОДНЯ 12:23 2018-12-08T12:23:12+03:00

Где ребенок был все это время, не уточняется

Изменить размер текста: A A

10-летнего Дениса Козонина, пропавшего в Нижнем Новгороде в пятницу, 7 декабря 2018 года, нашли живым. Об этом сообщается на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Напомним, накануне, 7 декабря, мальчик ушел из дома на улице Страж Революции и пропал. К счастью, ничего плохого с ним не случилось. Где именно Денис Козонин находился все это время, пока не сообщается.

Напомним также, 7 декабря стало известно, что пропавшая 17-летняя Алина Колыхалова, ушедшая из дома на проспекте Молодежном 6 декабря, также найдена живой и невредимой.

Между тем, в Нижегородской области до сих пор продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной, пропавших в августе 2018 года в Кстовском и Богородском районах. 6 декабря 2018 года правоохранители объявили вознаграждение за информацию о Маше Люлиной.