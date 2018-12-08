ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года

СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-08T11:00:01+03:00

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Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» в субботу, 8 декабря 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородской команды.

В настоящее время «Торпедо» занимает четвертое место в дивизионе и седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав в сезоне 42 очка. У «Нефтехимика» дела немного хуже – нижнекамская команда занимает десятую строчку в Восточной конференции с 32 очками. Однако соперники настроены на серьезную борьбу, так что матч обещает быть зрелищным.

Матч «Торпедо» - «Нефтехимик» в рамках игр Континентальной хоккейной лиги состоится в субботу, 8 декабря 2018 года, в 17:00 по московскому времени, на льду Дворца спорта профсоюзов в Нижнем Новгороде. Стоимость билетов - от 450 рублей.