Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области

8 Дек. 09:29 2018-12-08T09:29:39+03:00

Вопросы можно будет задать с 19 по 25 декабря 2018 года

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Интернет-линия по теме «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области с 19 по 25 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, интернет-линию будет проводить приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области. Интернет-линия будет размещена на сайте регионального правительства – www.government-nnov.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что повышение тарифов в 2019 году будет происходить в два этапа. Так, 1 января 2019 года повышение составит 1,7%. Произойдет это в связи с изменением ставки НДС. Второе повышение ждет нижегородцев с 1 июля 2019 года. Общий процент повышения за год не превысит 4,1%. Если же у кого-то из жителей города, в зависимости от набора коммунальных услуг, повышение превысит эти рамки, то им автоматически будет сделана скидка.