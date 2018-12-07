2018-12-07T18:15:25+03:00
Общество

В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище

Также одобрены заявки на возведение детсада, школы и полигона ТБО
Анастасия НАЗАРОВА
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Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил строительство картофелехранилища в районном поселке Выездное Арзамасского района. Объект ООО ПК «НКС» (агрохолдинг «АФГ Националь») расположится на площади 10 тысяч квадратных метров. Как сообщает пресс-служба облправительства, стоимость проекта - 30 млн рублей, мощность - 3000 тонн.

Кроме того, Совет дал добро на строительство детсада на проспекте Кораблестроителей в областном центре. Заявителем выступило МКУ «ГлавУКС Нижнего Новгорода». Площадь земельного участка - 10,1 тысячи кв.м, планируемый объем инвестиций - 241,3 млн рублей. Управиться планируется за год.

Также в течение года предстоит построить школу в Советском районе. Площадь земельного участка - 28,9 тысячи кв.м. Объем инвестиций - 799,9 млн рублей.

Еще на заседании 7 декабря одобрение получил проект полигона ТБО в Дзержинске (ООО «МАГ Груп»). Площадь земельного участка - 500 тысяч квадратных метров, объем инвестиций - 4,1 млрд рублей. Объект надо построить за 10 лет.

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