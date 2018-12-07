2018-12-07T17:35:49+03:00
Общество

100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств

Производства будут созданы на площадях нижегородского завода «Красный якорь»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородская область привлекла 100 миллионов рублей на создание импортозамещающих производств из федерального бюджета. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, комментируя итоги работы с федеральным Фондом развития промышленности (ФРП).

Как отметил Глеб Никитин, эти средства позволят создать импортозамещающие производства на площадях нижегородского завода «Красный якорь».

- Планируется запуск трех видов продукции: комплектующих для якорных цепей, морских нефтегазодобывающих платформ и горно-шахтного оборудования, - отметил губернатор. – Это новое направление для отечественной промышленности. Для реализации проекта будет создан комплекс из вспомогательного производства и трех основных рабочих центров, которые будут оснащены высокотехнологичным, частично роботизированным кузнечно-прессовым оборудованием.

Глеб Никитин также подчеркнул, что после запуска проекта доля иностранной продукции по всем трем продуктам снизится до 15%. Сейчас зарубежные поставщики занимают порядка 56% отечественного рынка якорных комплектующих, в производстве элементов оффшорных нефтегазовых платформ – 100%, а комплектующих для горношахтного оборудования – 91%.

Федеральный ФРП подписал договор займа с ПАО «Завод Красный якорь» на предоставление совместного с региональным ФРП Нижегородской области займа на общую сумму 100 млн рублей. Льготная ставка составит 1% годовых на первые три года реализации проекта и 5% на последующие 2 года. Общая стоимость проекта 268 млн рублей, из которых 70 млн рублей предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 30 млн рублей в виде займа от Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области.

За период использования займа объем дополнительных налоговых поступлений в бюджеты разных уровней составит 150 миллионов рублей.

- Продукция проекта будет востребована в машиностроении, угольной, цементной промышленности и судостроении», - заявил губернатор Нижегородской области. Чем больше новых импортозамещающих производств появится в Нижегородской области, тем шире станут возможности наших предприятий по завоеванию конкурентных рынков. Дополнительные доходы промышленности – это новые рабочие места для нижегородцев, рост зарплат для сотрудников предприятий.

Глеб Никитин добавил, что сейчас в ФРП находятся на рассмотрении еще четыре заявки от Нижегородской области на создание импортозамещающих производств с совокупным объемом инвестиций в экономику региона чуть менее 1,5 млрд рублей.

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