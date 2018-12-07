100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
Нижегородская область привлекла 100 миллионов рублей на создание импортозамещающих производств из федерального бюджета. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, комментируя итоги работы с федеральным Фондом развития промышленности (ФРП).
Как отметил Глеб Никитин, эти средства позволят создать импортозамещающие производства на площадях нижегородского завода «Красный якорь».
- Планируется запуск трех видов продукции: комплектующих для якорных цепей, морских нефтегазодобывающих платформ и горно-шахтного оборудования, - отметил губернатор. – Это новое направление для отечественной промышленности. Для реализации проекта будет создан комплекс из вспомогательного производства и трех основных рабочих центров, которые будут оснащены высокотехнологичным, частично роботизированным кузнечно-прессовым оборудованием.
Глеб Никитин также подчеркнул, что после запуска проекта доля иностранной продукции по всем трем продуктам снизится до 15%. Сейчас зарубежные поставщики занимают порядка 56% отечественного рынка якорных комплектующих, в производстве элементов оффшорных нефтегазовых платформ – 100%, а комплектующих для горношахтного оборудования – 91%.
Федеральный ФРП подписал договор займа с ПАО «Завод Красный якорь» на предоставление совместного с региональным ФРП Нижегородской области займа на общую сумму 100 млн рублей. Льготная ставка составит 1% годовых на первые три года реализации проекта и 5% на последующие 2 года. Общая стоимость проекта 268 млн рублей, из которых 70 млн рублей предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 30 млн рублей в виде займа от Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области.
За период использования займа объем дополнительных налоговых поступлений в бюджеты разных уровней составит 150 миллионов рублей.
- Продукция проекта будет востребована в машиностроении, угольной, цементной промышленности и судостроении», - заявил губернатор Нижегородской области. Чем больше новых импортозамещающих производств появится в Нижегородской области, тем шире станут возможности наших предприятий по завоеванию конкурентных рынков. Дополнительные доходы промышленности – это новые рабочие места для нижегородцев, рост зарплат для сотрудников предприятий.
Глеб Никитин добавил, что сейчас в ФРП находятся на рассмотрении еще четыре заявки от Нижегородской области на создание импортозамещающих производств с совокупным объемом инвестиций в экономику региона чуть менее 1,5 млрд рублей.