2018-12-07T17:35:49+03:00
Общество

100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств

Производства будут созданы на площадях нижегородского завода «Красный якорь»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Нижегородская область привлекла 100 миллионов рублей на создание импортозамещающих производств из федерального бюджета. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, комментируя итоги работы с федеральным Фондом развития промышленности (ФРП).

Как отметил Глеб Никитин, эти средства позволят создать импортозамещающие производства на площадях нижегородского завода «Красный якорь».

- Планируется запуск трех видов продукции: комплектующих для якорных цепей, морских нефтегазодобывающих платформ и горно-шахтного оборудования, - отметил губернатор. – Это новое направление для отечественной промышленности. Для реализации проекта будет создан комплекс из вспомогательного производства и трех основных рабочих центров, которые будут оснащены высокотехнологичным, частично роботизированным кузнечно-прессовым оборудованием.

Глеб Никитин также подчеркнул, что после запуска проекта доля иностранной продукции по всем трем продуктам снизится до 15%. Сейчас зарубежные поставщики занимают порядка 56% отечественного рынка якорных комплектующих, в производстве элементов оффшорных нефтегазовых платформ – 100%, а комплектующих для горношахтного оборудования – 91%.

Федеральный ФРП подписал договор займа с ПАО «Завод Красный якорь» на предоставление совместного с региональным ФРП Нижегородской области займа на общую сумму 100 млн рублей. Льготная ставка составит 1% годовых на первые три года реализации проекта и 5% на последующие 2 года. Общая стоимость проекта 268 млн рублей, из которых 70 млн рублей предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 30 млн рублей в виде займа от Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области.

За период использования займа объем дополнительных налоговых поступлений в бюджеты разных уровней составит 150 миллионов рублей.

- Продукция проекта будет востребована в машиностроении, угольной, цементной промышленности и судостроении», - заявил губернатор Нижегородской области. Чем больше новых импортозамещающих производств появится в Нижегородской области, тем шире станут возможности наших предприятий по завоеванию конкурентных рынков. Дополнительные доходы промышленности – это новые рабочие места для нижегородцев, рост зарплат для сотрудников предприятий.

Глеб Никитин добавил, что сейчас в ФРП находятся на рассмотрении еще четыре заявки от Нижегородской области на создание импортозамещающих производств с совокупным объемом инвестиций в экономику региона чуть менее 1,5 млрд рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Господдержка промышленных инвестпроектов увеличится на 27% в 2019 году
Институт инвестиционных уполномоченных создадут при правительстве Нижегородской области
Глеб Никитин: «Мы предлагаем предпринимателям задуматься о размещении производств в нижегородских ОЭЗ и ТОСЭР»
В Нижегородской области создадут единый центр поддержки предпринимателей
Глеб Никитин: «Инвестиционная активность в Нижегородской области продолжает расти»
Нижегородские предприятия смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ
Четыре человека предстали перед судом за похищение 29-летнего нижегородца
Дороги Приокского района обработали 32 тоннами жидкого реагента
Известные предприниматели Нижнего Новгорода сыграют в спектакле
В Вознесенском районе младенец пострадал в ДТП из-за пьяного водителя
Глеб Никитин обсудил с министром культуры РФ подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода
Горожане отправили более 13 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Иномарка улетела в кювет в Шатковском районе: 24-летний водитель погиб на месте
67-летний Владимир Солодков найден живым
Трое взрослых и 14-летняя девочка пострадали в ДТП под Чкаловском
Жителю Бора грозит до четырех лет тюрьмы за организацию наркопритона
В Нижнем Новгороде разыскивают 67-летнего Владимира Солодкова
68-летний нижегородец отравился угарным газом на пожаре в двухэтажном доме
Нижегородское «Торпедо» в третий раз сразится с магнитогорским «Металлургом» 17 декабря
В Балахне сотрудник нацгвардии получил условный срок за торговлю оружием
Синоптики: Изморозь и гололед ожидаются в Нижегородской области 17 декабря
Региональное министерство экономического развития: Нижегородские бюджетники получают одни из самых высоких зарплат в ПФО
ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию
Стало известно, где в Нижегородской области можно срубить новогоднюю елку
БК «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками»
Баня площадью 18 квадратных метров сгорела в Выксунском районе
Ольга Гусева: «Сотрудничество с соотечественниками за рубежом способствует укреплению позиций русской культуры»
Стало известно, кто спроектирует Ледовый дворец в Нижнем Новгороде