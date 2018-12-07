Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде

7 Дек. 15:28 2018-12-07T15:28:35+03:00

Кроме того, была одобрена заявка под полигон твёрдых бытовых отходов в Дзержинске

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Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявки на выделение участков под строительство школы и детского сада. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, решения был приняты на заседании 7 декабря.

По информации, садик на площади более 10 тысяч квадратных метров появится на проспекте Кораблестроителей в течение года. На реализацию проекта выделены более 240 миллионов рублей. А школа будет построена в Советском районе за 800 миллионов рублей.

Кроме того, была одобрена заявка под полигон твёрдых бытовых отходов в Дзержинске. Его построят в течение десяти лет.

Ранее сообщалось, что около 10 школ будут отремонтированы в Нижнем Новгороде в 2019 году. Об этом Владимир Панов заявил в ходе встречи с жителями Автозаводского района 5 декабря. По его словам, такое количество школ одновременно еще никогда не ремонтировалось.