Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявки на выделение участков под строительство школы и детского сада. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, решения был приняты на заседании 7 декабря.
По информации, садик на площади более 10 тысяч квадратных метров появится на проспекте Кораблестроителей в течение года. На реализацию проекта выделены более 240 миллионов рублей. А школа будет построена в Советском районе за 800 миллионов рублей.
Кроме того, была одобрена заявка под полигон твёрдых бытовых отходов в Дзержинске. Его построят в течение десяти лет.
Ранее сообщалось, что около 10 школ будут отремонтированы в Нижнем Новгороде в 2019 году. Об этом Владимир Панов заявил в ходе встречи с жителями Автозаводского района 5 декабря. По его словам, такое количество школ одновременно еще никогда не ремонтировалось.