Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК

7 Дек. 14:27 2018-12-07T16:43:22+03:00

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Нижегородские политтехнологи центра региональных проектов «ПолитProject» уже второй год подряд получают престижную профессиональную премию РАПК.

По информации, в 2018 году нижегородцы получили ее в номинациях «Лучший агитационный видеоролик кампании» и «Лучшее событие кампании», а в прошлом – в номинации «Лучшая линейка агитационных печатных материалов кампании».

Награда была вручена 6 декабря в Москве.

Работа команды центра «ПолитProject» была так же отмечена в номинации «Лучшее событие кампании». Победителем в этой номинации стал мобилизационный проект «Голосовать легко!», реализованный политтехнологами во время президентской кампании в республике Коми.

Также ещё двое нижегородских политтехнологов - Артем Наследсков и Лилия Травина - получили премию РАПК за лучшую линейку АПМ. Они избрали в Ярославле «зелёного» кандидата на фоне протестов против ввоза мусора из Москвы в Ярославль.

Напомним, 6 декабря 2018 года в ННГУ имени Лобачевского открылась всероссийская конференция «Развитие стационарной услуги при оказании протезно-ортопедической помощи». Участники посетили экскурсию в лаборатории по разработке экзоскелета и нейромобиля.