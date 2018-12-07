Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Нижегородские политтехнологи центра региональных проектов «ПолитProject» уже второй год подряд получают престижную профессиональную премию РАПК.
По информации, в 2018 году нижегородцы получили ее в номинациях «Лучший агитационный видеоролик кампании» и «Лучшее событие кампании», а в прошлом – в номинации «Лучшая линейка агитационных печатных материалов кампании».
Награда была вручена 6 декабря в Москве.
Работа команды центра «ПолитProject» была так же отмечена в номинации «Лучшее событие кампании». Победителем в этой номинации стал мобилизационный проект «Голосовать легко!», реализованный политтехнологами во время президентской кампании в республике Коми.
Также ещё двое нижегородских политтехнологов - Артем Наследсков и Лилия Травина - получили премию РАПК за лучшую линейку АПМ. Они избрали в Ярославле «зелёного» кандидата на фоне протестов против ввоза мусора из Москвы в Ярославль.
Напомним, 6 декабря 2018 года в ННГУ имени Лобачевского открылась всероссийская конференция «Развитие стационарной услуги при оказании протезно-ортопедической помощи». Участники посетили экскурсию в лаборатории по разработке экзоскелета и нейромобиля.