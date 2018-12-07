Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона

7 Дек. 14:05 2018-12-07T14:05:34+03:00

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Площадки по продаже елок и украшений к Новому году в Нижнем Новгороде будут распределены по итогам аукциона. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, документы на участие можно подать в здании нижегородской мэрии до 21 декабря включительно.

Итоги будут подводиться 24 декабря.

По информации департамента экономического развития, предпринимательства и закупок, площадки будут работать с 26 по 31 декабря. В Автозаводском районе они будут находиться на улицах Маковского, Космическая, Южное шоссе, Плотникова и Львовская, в Ленинском – на выходах из метро у станций «Пролетарская» и «Двигатель революции», а также на улице Академика Баха около магазина «Зодиак».

Жители Московского района смогут приобрести новогодние украшения на улицах Чаадаева и Березовская, а Нижегородского – улицах Костина, Усилова, Лопатина и в шестом микрорайоне Верхние Печеры.

В Приокском районе елку можно купить на проспекте Гагарина около площади Жукова, а в Советском – на улицах Ванеева, Панина, Пушкина, Ивлиева и у диспетчерского пункта «Кузнечиха-2».