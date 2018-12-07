2018-12-07T13:33:15+03:00
Общество

Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю

Соответствующее постановление уже подписано
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об изменениях в расчете арендной платы за участки в интересах «достройщиков» многоквартирных домов, которые решают проблемы обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь для застройщиков, которые будут достраивать многоквартирные жилые дома на участках, находящихся в собственности Нижегородской области, установлена стоимость арендной платы в размере 1 рубля в год за участок.

- Застройщики, берущиеся решить проблемы обманутых дольщиков, должны поощряться, поэтому и было разработано такое постановление. Предоставляться такие участки будут «достройщикам» без торгов, - отметил Глеб Никитин.

По словам министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергея Баринова, такая арендная плата будет установлена также и для участков, государственная собственность на которые не разграничена.

- В настоящее время в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду без проведения торгов, включены 76 земельных участков. 75 из них находятся в Богородском районе Нижегородской области, еще один – в Приокском районе Нижнего Новгорода, - сообщил Сергей Баринов.

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