2018-12-07T13:07:46+03:00
Общество

Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года

Валерия ГРОМОВА
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В Нижнем Новгороде планируют провести неделю Греции. Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на комитет международных отношений, мероприятие пройдет в феврале 2019 года.

Организацией будет заниматься посольство Греции, мэрия Ираклиона (остров Крит), администрация Нижнего Новгорода и региональная торгово-промышленная палата.

Нижегородцы смогут целую неделю посещать экономические, культурные и туристские мероприятия.

Соглашение между городами предполагает равноправное сотрудничество с соблюдением национальных законодательств в торговой сфере, культуре, образовании и ряде других направлений, где присутствует взаимный интерес.

Напомним, с 8 по 17 июня 2017 года в Нижнем Новгороде проходили Дни Венгрии. Горожане посещали выставки, кинопоказы, концерты. Кроме того, проводился фестиваль венгерского киноОни шли каждый вечер в «Орленке».

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