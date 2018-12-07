Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
В Нижнем Новгороде планируют провести неделю Греции. Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на комитет международных отношений, мероприятие пройдет в феврале 2019 года.
Организацией будет заниматься посольство Греции, мэрия Ираклиона (остров Крит), администрация Нижнего Новгорода и региональная торгово-промышленная палата.
Нижегородцы смогут целую неделю посещать экономические, культурные и туристские мероприятия.
Соглашение между городами предполагает равноправное сотрудничество с соблюдением национальных законодательств в торговой сфере, культуре, образовании и ряде других направлений, где присутствует взаимный интерес.
Напомним, с 8 по 17 июня 2017 года в Нижнем Новгороде проходили Дни Венгрии. Горожане посещали выставки, кинопоказы, концерты. Кроме того, проводился фестиваль венгерского киноОни шли каждый вечер в «Орленке».