Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря

7 Дек. 11:54 2018-12-07T11:55:05+03:00

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В пятницу, 7 декабря 2018 года, в администрации Нижнего Новгорода пройдут публичные слушания по проекту правил благоустройства территории города. Как сообщает пресс-служба мэрии, начало мероприятия запланировано на 18:00.

Место встречи участников – Большой зал администрации Нижнего Новгорода (Кремль, корпус 5, второй этаж).

В слушаниях могут поучаствовать все желающие нижегородцы.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», с учетом федеральных конкурсов и софинансирования, регион в ближайшие шесть лет получит больше 10 миллиардов рублей на благоустройство. И муниципалитеты тоже смогут претендовать на эти деньги в рамках нацпроекта.

- С учетом этого будут изменены критерии оценки участников областного смотра-конкурса, - пояснил глава региона.