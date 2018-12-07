Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря
В пятницу, 7 декабря 2018 года, в администрации Нижнего Новгорода пройдут публичные слушания по проекту правил благоустройства территории города. Как сообщает пресс-служба мэрии, начало мероприятия запланировано на 18:00.
Место встречи участников – Большой зал администрации Нижнего Новгорода (Кремль, корпус 5, второй этаж).
В слушаниях могут поучаствовать все желающие нижегородцы.
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», с учетом федеральных конкурсов и софинансирования, регион в ближайшие шесть лет получит больше 10 миллиардов рублей на благоустройство. И муниципалитеты тоже смогут претендовать на эти деньги в рамках нацпроекта.
- С учетом этого будут изменены критерии оценки участников областного смотра-конкурса, - пояснил глава региона.