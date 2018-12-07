2018-12-07T10:56:19+03:00
Общество

Пропавшая в Нижнем Новгороде 17-летняя Алина Колыхалова найдена живой

Девушку искали два дня
Юлия ИСАЕВА
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Вечером 6 декабря появилась информация об исчезновении 17-летней нижегородки. Алина Колыхалова ушла из дома на проспекте Молодежный 5 декабря. О ее местонахождении не было известно два дня.

Утром 7 декабря поисково-спасательная группа «Рысь» сообщила, что девушка нашлась живой и невредимой.

Напомним, в Нижегородской области до сих пор продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой, которая ушла кататься на велосипеде и пропала в Кстовском районе в СНТ «Борок». Это было 1 августа 2018 года. А также ведутся поиски 9-летней Маши Люлиной, которая исчезла в Богородске 20 августа – девочка вышла на детскую площадку рядом с бабушкиным домом погулять. Волонтеры регулярно прочесывают территории, но, к сожалению, никаких следов пропавших девочек или их вещей не было обнаружено. 6 декабря 2018 года правоохранители объявили вознаграждение за информацию о Маше Люлиной.

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