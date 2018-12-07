Нижегородский суд обязал предпринимателя снести незаконно построенный шиномонтаж

7 Дек. 10:51 2018-12-07T10:52:07+03:00

Он построен на земле, принадлежащей администрации

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Нижнего Новгорода совместно с Росреестром провела проверку соблюдения требований земельного законодательства на территории одной из шиномонтажек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель незаконно построил шиномонтаж на земельном участке, который принадлежит городской администрации.

Прокурор внес ему представление об устранении нарушений, но мужчина отказался исполнить требования. После этого прокуратура предъявила иск в арбитражный суд, который удовлетворил требования в полном объеме.

Теперь предприниматель обязан освободить земельный участок от строения. Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области провела проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности ГКОУ «Краснобаковский детский дом». Специалисты отметили удовлетворительное материальное и техническое состояние здания, но выявили нарушения требований санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности.