Житель Канавинского района отправится в тюрьму за убийство мужа директора бара

7 Дек. 09:48 2018-12-07T09:48:08+03:00

Его приговорили к 10 годам и 7 месяцам исправительной колонии строгого режима

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Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, его обвинили в совершении преступлений по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшие по неосторожности смерть человека» и «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

Инцидент произошел в апреле 2018 года, когда пьяный обвиняемый пришел в бар на Совнаркомовской улице и продолжил гулянку. Директор заведения попросила его выйти, произошел конфликт.

Позже, когда женщина вместе со своим мужем вышла из бара, 35-летний нижегородец вступил с мужчиной в словесную перебранку, в ходе которой два раза ударил его кулаком по голове. Муж владелицы бара упал и ударился о бордюр. Через несколько дней он скончался в больнице.

Когда полицейские приехали на место происшествия, мужчина их оскорблял.

Суд приговорил его к наказанию в виде 10 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчина заплатит миллион рублей ущерба.