2018-12-07T09:48:08+03:00
Происшествия

Житель Канавинского района отправится в тюрьму за убийство мужа директора бара

Его приговорили к 10 годам и 7 месяцам исправительной колонии строгого режима
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, его обвинили в совершении преступлений по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшие по неосторожности смерть человека» и «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

Инцидент произошел в апреле 2018 года, когда пьяный обвиняемый пришел в бар на Совнаркомовской улице и продолжил гулянку. Директор заведения попросила его выйти, произошел конфликт.

Позже, когда женщина вместе со своим мужем вышла из бара, 35-летний нижегородец вступил с мужчиной в словесную перебранку, в ходе которой два раза ударил его кулаком по голове. Муж владелицы бара упал и ударился о бордюр. Через несколько дней он скончался в больнице.

Когда полицейские приехали на место происшествия, мужчина их оскорблял.

Суд приговорил его к наказанию в виде 10 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчина заплатит миллион рублей ущерба.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря