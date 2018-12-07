2018-12-07T09:48:08+03:00
Происшествия

Житель Канавинского района отправится в тюрьму за убийство мужа директора бара

Его приговорили к 10 годам и 7 месяцам исправительной колонии строгого режима
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, его обвинили в совершении преступлений по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшие по неосторожности смерть человека» и «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

Инцидент произошел в апреле 2018 года, когда пьяный обвиняемый пришел в бар на Совнаркомовской улице и продолжил гулянку. Директор заведения попросила его выйти, произошел конфликт.

Позже, когда женщина вместе со своим мужем вышла из бара, 35-летний нижегородец вступил с мужчиной в словесную перебранку, в ходе которой два раза ударил его кулаком по голове. Муж владелицы бара упал и ударился о бордюр. Через несколько дней он скончался в больнице.

Когда полицейские приехали на место происшествия, мужчина их оскорблял.

Суд приговорил его к наказанию в виде 10 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчина заплатит миллион рублей ущерба.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Господдержка промышленных инвестпроектов увеличится на 27% в 2019 году
Институт инвестиционных уполномоченных создадут при правительстве Нижегородской области
Глеб Никитин: «Мы предлагаем предпринимателям задуматься о размещении производств в нижегородских ОЭЗ и ТОСЭР»
В Нижегородской области создадут единый центр поддержки предпринимателей
Глеб Никитин: «Инвестиционная активность в Нижегородской области продолжает расти»
Нижегородские предприятия смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ
Четыре человека предстали перед судом за похищение 29-летнего нижегородца
Дороги Приокского района обработали 32 тоннами жидкого реагента
Известные предприниматели Нижнего Новгорода сыграют в спектакле
В Вознесенском районе младенец пострадал в ДТП из-за пьяного водителя
Глеб Никитин обсудил с министром культуры РФ подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода
Горожане отправили более 13 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Иномарка улетела в кювет в Шатковском районе: 24-летний водитель погиб на месте
67-летний Владимир Солодков найден живым
Трое взрослых и 14-летняя девочка пострадали в ДТП под Чкаловском
Жителю Бора грозит до четырех лет тюрьмы за организацию наркопритона
В Нижнем Новгороде разыскивают 67-летнего Владимира Солодкова
68-летний нижегородец отравился угарным газом на пожаре в двухэтажном доме
Нижегородское «Торпедо» в третий раз сразится с магнитогорским «Металлургом» 17 декабря
В Балахне сотрудник нацгвардии получил условный срок за торговлю оружием
Синоптики: Изморозь и гололед ожидаются в Нижегородской области 17 декабря
Региональное министерство экономического развития: Нижегородские бюджетники получают одни из самых высоких зарплат в ПФО
ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию
Стало известно, где в Нижегородской области можно срубить новогоднюю елку
БК «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками»
Баня площадью 18 квадратных метров сгорела в Выксунском районе
Ольга Гусева: «Сотрудничество с соотечественниками за рубежом способствует укреплению позиций русской культуры»
Стало известно, кто спроектирует Ледовый дворец в Нижнем Новгороде