В Нижнем Новгороде разыскивается 17-летняя Алина Колыхалова

7 Дек. 09:21 2018-12-07T09:29:49+03:00

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Поисково-спасательная группа «Рысь» просит помощи в поисках 17-летней Алины Колыхаловой. Девушка пропала в среду, 5 декабря.

Она ушла из дома на проспекте Молодежный в Автозаводском районе и не вернулась.

Приметы пропавшей: худощавое телосложение, рост 165 сантиметров, темно-русые длинные волосы.

В момент исчезновения Алина была одета в красный пуховик с капюшоном, черные брюки и белые кроссовки. При себе у девушки также был черный рюкзак.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении нижегородки, просим сообщать ее по номеру 8-831-283-82-00 или 102.

Напомним, в Нижегородской области до сих пор продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала в Кстовском районе 1 августа, когда вышла покататься на велосипеде, а вторая - в Богородске во время прогулки около бабушкиного дома.