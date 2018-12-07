2018-12-07T09:29:49+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде разыскивается 17-летняя Алина Колыхалова

Она пропала 5 декабря
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
В Нижнем Новгороде разыскивается 17-летняя Алина КолыхаловаВ Нижнем Новгороде разыскивается 17-летняя Алина КолыхаловаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Поисково-спасательная группа «Рысь» просит помощи в поисках 17-летней Алины Колыхаловой. Девушка пропала в среду, 5 декабря.

Она ушла из дома на проспекте Молодежный в Автозаводском районе и не вернулась.

Приметы пропавшей: худощавое телосложение, рост 165 сантиметров, темно-русые длинные волосы.

В момент исчезновения Алина была одета в красный пуховик с капюшоном, черные брюки и белые кроссовки. При себе у девушки также был черный рюкзак.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении нижегородки, просим сообщать ее по номеру 8-831-283-82-00 или 102.

Напомним, в Нижегородской области до сих пор продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала в Кстовском районе 1 августа, когда вышла покататься на велосипеде, а вторая - в Богородске во время прогулки около бабушкиного дома.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Господдержка промышленных инвестпроектов увеличится на 27% в 2019 году
Институт инвестиционных уполномоченных создадут при правительстве Нижегородской области
Глеб Никитин: «Мы предлагаем предпринимателям задуматься о размещении производств в нижегородских ОЭЗ и ТОСЭР»
В Нижегородской области создадут единый центр поддержки предпринимателей
Глеб Никитин: «Инвестиционная активность в Нижегородской области продолжает расти»
Нижегородские предприятия смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ
Четыре человека предстали перед судом за похищение 29-летнего нижегородца
Дороги Приокского района обработали 32 тоннами жидкого реагента
Известные предприниматели Нижнего Новгорода сыграют в спектакле
В Вознесенском районе младенец пострадал в ДТП из-за пьяного водителя
Глеб Никитин обсудил с министром культуры РФ подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода
Горожане отправили более 13 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Иномарка улетела в кювет в Шатковском районе: 24-летний водитель погиб на месте
67-летний Владимир Солодков найден живым
Трое взрослых и 14-летняя девочка пострадали в ДТП под Чкаловском
Жителю Бора грозит до четырех лет тюрьмы за организацию наркопритона
В Нижнем Новгороде разыскивают 67-летнего Владимира Солодкова
68-летний нижегородец отравился угарным газом на пожаре в двухэтажном доме
Нижегородское «Торпедо» в третий раз сразится с магнитогорским «Металлургом» 17 декабря
В Балахне сотрудник нацгвардии получил условный срок за торговлю оружием
Синоптики: Изморозь и гололед ожидаются в Нижегородской области 17 декабря
Региональное министерство экономического развития: Нижегородские бюджетники получают одни из самых высоких зарплат в ПФО
ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию
Стало известно, где в Нижегородской области можно срубить новогоднюю елку
БК «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками»
Баня площадью 18 квадратных метров сгорела в Выксунском районе
Ольга Гусева: «Сотрудничество с соотечественниками за рубежом способствует укреплению позиций русской культуры»
Стало известно, кто спроектирует Ледовый дворец в Нижнем Новгороде