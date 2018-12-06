2018-12-06T19:19:29+03:00
Общество

В декабре запустят мультимодальный маршрут Нижний Новгород - «Пужалова гора»

Билеты можно будет приобрести на вокзалах Нижнего Новгорода и Дзержинска
Анастасия НАЗАРОВА
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С 8 декабря вводится новый мультимодальный маршрут Нижний Новгород - горнолыжный курорт «Пужалова гора». Об этом сообщает пресс-служба АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Электрички будут отправляться в 10.00 по субботам и воскресеньям с железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде. Время в пути составит 1 час 45 минут. В обратную сторону пригородные поезда будут отходить в 15.00 и 17.25.

Билеты по схеме «электричка - автобус» можно приобрести в пригородных кассах нижегородского и дзержинского вокзалов. Также продажа билетов доступна в мобильном приложении «Пригород».

СПРАВКА

Горнолыжный курорт «Пужалова гора» находится в Гороховце (в 80 километрах от Нижнего Новгорода, в 160 километрах от Владимира и в 330 километрах от Москвы). Площадь горнолыжного курорта - 12 гектаров.

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