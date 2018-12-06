2018-12-06T19:00:18+03:00
Происшествия

В Сеченовском районе алиментщик задолжал более 100 тысяч рублей

Ему назначено наказание в виде исправительных работ
Анастасия НАЗАРОВА
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Суд вынес приговор неплательщику алиментов в Сеченовском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Установлено, что 37-летний мужчина - отец четырех несовершеннолетних детей - уклонялся от уплаты алиментов. Он был привлечен к административной ответственности и должен был погасить долг, превышающий 100 тысяч рублей, однако не сделал этого.

В отношении жителя Сеченовского района было заведено уголовное дело (неуплата родителями без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей).

Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал отца виновным и назначил ему наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.

Ранее сообщалось, что прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности в краснобаковском детдоме. В результате региональному министру образования, науки и молодежной политики было внесено представление.

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