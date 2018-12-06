Почти 26 тысяч ипотечных кредитов выдано нижегородцам за 10 месяцев 2018 года

6 Дек. 18:48 2018-12-06T18:48:41+03:00

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Около 26 тысяч ипотечных жилищных кредитов выдано жителям Нижегородской области с января по октябрь 2018 года. По информации пресс-службы Волго-Вятского ГУ Банка России, общая сумма кредитов составила 45,6 млрд рублей.

При этом за один только октябрь нижегородцам выдано 3009 ипотек на 5,5 млрд рублей, что на 27,9% больше в сравнении с октябрем прошлого года. Что касается ставок по ипотеке, то в октябре она составила 9,41%.

На 1 ноября ипотечный портфель заемщиков в Нижегородской области составил 117,9 млрд рублей, что на 21 млрд рублей больше показателя на 1 ноября 2017 года.

По словам начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Ларисы Павловой, уровень просроченной задолженности по-прежнему низкий и продолжает сокращаться. На начало ноября прошлого года он был 0,93%, а в нынешнем - 0,86%.