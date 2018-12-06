2018-12-06T18:32:22+03:00
Общество

В детском саду №102 Сормовского района открыли дополнительные ясли

Также в декабре дополнительные группы появятся в детсаду в Ленинском районе
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В детском саду №102 на улице Коминтерна в Сормове заработала дополнительная группа для детей от полутора до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, что в 2018 году здание было отремонтировано. Там 10 групп на 230 ребят. В новой группе будет воспитываться 21 ребенок.

Как отметил глава района Дмитрий Сивохин, Сормово активно включилось в программу ликвидации очередности детей в возрасте до трех лет. Так, еще одна группа появится в детсаду №365 7 микрорайона и запланировано строительство дополнительного здания для детсада №364 на улице Энгельса.

Ранее глава города Владимир Панов сообщил, что до конца года должны открыться ясельные группы в детсаду на Трамвайной улице. Туда примут 120 детей.

- В 2019 году совместно с областным правительством мы готовимся построить девять ясельных пристроев, вместимостью по 60 ребятишек, - добавил тогда мэр.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Господдержка промышленных инвестпроектов увеличится на 27% в 2019 году
Институт инвестиционных уполномоченных создадут при правительстве Нижегородской области
Глеб Никитин: «Мы предлагаем предпринимателям задуматься о размещении производств в нижегородских ОЭЗ и ТОСЭР»
В Нижегородской области создадут единый центр поддержки предпринимателей
Глеб Никитин: «Инвестиционная активность в Нижегородской области продолжает расти»
Нижегородские предприятия смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ
Четыре человека предстали перед судом за похищение 29-летнего нижегородца
Дороги Приокского района обработали 32 тоннами жидкого реагента
Известные предприниматели Нижнего Новгорода сыграют в спектакле
В Вознесенском районе младенец пострадал в ДТП из-за пьяного водителя
Глеб Никитин обсудил с министром культуры РФ подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода
Горожане отправили более 13 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Иномарка улетела в кювет в Шатковском районе: 24-летний водитель погиб на месте
67-летний Владимир Солодков найден живым
Трое взрослых и 14-летняя девочка пострадали в ДТП под Чкаловском
Жителю Бора грозит до четырех лет тюрьмы за организацию наркопритона
В Нижнем Новгороде разыскивают 67-летнего Владимира Солодкова
68-летний нижегородец отравился угарным газом на пожаре в двухэтажном доме
Нижегородское «Торпедо» в третий раз сразится с магнитогорским «Металлургом» 17 декабря
В Балахне сотрудник нацгвардии получил условный срок за торговлю оружием
Синоптики: Изморозь и гололед ожидаются в Нижегородской области 17 декабря
Региональное министерство экономического развития: Нижегородские бюджетники получают одни из самых высоких зарплат в ПФО
ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию
Стало известно, где в Нижегородской области можно срубить новогоднюю елку
БК «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками»
Баня площадью 18 квадратных метров сгорела в Выксунском районе
Ольга Гусева: «Сотрудничество с соотечественниками за рубежом способствует укреплению позиций русской культуры»
Стало известно, кто спроектирует Ледовый дворец в Нижнем Новгороде