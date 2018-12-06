В детском саду №102 Сормовского района открыли дополнительные ясли

6 Дек. 18:32 2018-12-06T18:32:22+03:00

Также в декабре дополнительные группы появятся в детсаду в Ленинском районе

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В детском саду №102 на улице Коминтерна в Сормове заработала дополнительная группа для детей от полутора до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, что в 2018 году здание было отремонтировано. Там 10 групп на 230 ребят. В новой группе будет воспитываться 21 ребенок.

Как отметил глава района Дмитрий Сивохин, Сормово активно включилось в программу ликвидации очередности детей в возрасте до трех лет. Так, еще одна группа появится в детсаду №365 7 микрорайона и запланировано строительство дополнительного здания для детсада №364 на улице Энгельса.

Ранее глава города Владимир Панов сообщил, что до конца года должны открыться ясельные группы в детсаду на Трамвайной улице. Туда примут 120 детей.

- В 2019 году совместно с областным правительством мы готовимся построить девять ясельных пристроев, вместимостью по 60 ребятишек, - добавил тогда мэр.