Прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности в краснобаковском детдоме

6 Дек. 17:27 2018-12-06T17:27:41+03:00

В результате региональному министру образования, науки и молодежной политики было внесено представление

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Прокуратура Нижегородской области провела проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности ГКОУ «Краснобаковский детский дом». Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты отметили удовлетворительное материальное и техническое состояние здания, но выявили нарушения требований санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности.

Согласно информации, в детдоме есть недостатки при проведении социально-реабилитационной и профилактической работы с воспитанниками и их родителями, а также факты непринятия мер к соблюдению имущественных прав детей, защите несовершеннолетних от негативной информации.

В результате региональному министру образования, науки и молодежной политики было внесено представление.

Ранее сообщалось, что городецкий районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, который совершил мошенничество с земельными участками и материнским капиталом. Его признали виновным и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей.