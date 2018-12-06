50 новых автобусов поступят в Нижний Новгород 15 декабря

6 Дек. 16:14 2018-12-06T16:14:40+03:00

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За последние несколько лет нижегородцы привыкли простаивать на остановках по полчаса в ожидании общественного транспорта. Но совсем скоро ситуация должна измениться – и все благодаря закупке новых автобусов.

- В этом году мы закупили большие автобусы на газомоторном топливе. Часть из них уже поступила на предприятие, - рассказала на встрече главы Нижнего Новгорода с жителями Автозаводского района директор «Нижегородпассажиравтотранса» Елена Лекомцева. – Совсем скоро за счет них будет усилена работа маршрутов № 40, 68, 58. – 15 декабря должна поступить следующие 50 автобусов.

По словам главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, из-за плачевного состояния автобусов город вообще мог остаться без муниципального транспорта.

- Муниципальное предприятие шло к кризису долгое время, - напомнил Владимир Панов. – Когда в этом году принимали предприятие, доходило до того, что автобусы попросту стояли у забора, потому что не было водителей – они уходили с предприятия в течение восьми лет. А с июля 2018 года, мы приняли на работу 170 водителей. Сейчас предприятие начинает возвращаться к нормальной жизни. Но понятно, что это долгий процесс. Однако работающий общественный транспорт – это лицо города. И мы будем работать в этом направлении.