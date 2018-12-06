7 декабря в Нижегородской области запустят проект «Карта гостя»
7 декабря 2018 года в Нижнем Новгороде будет запущен цифровой проект в области туризма - «Карта гостя». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на открытии будет присутствовать исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Александр Югов.
Напомним, по карте можно будет посещать музеи, получать скидки в ресторанах и пользоваться неограниченным количеством поездок на общественном транспорте в течение заданного срока.
Проект внедряет ГБУ НО «Нижегородский туристско-информационный центр». Он был презентовал в конце июля 2018 года.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появилась карта ДТП. Она работает на основе данных о происшествиях, которые публикует ГИБДД. Теперь активисты будут искать самые опасные участки с помощью этой карты и вносить свои предложения по организации дорожного движения в ГИБДД и администрацию Нижнего Новгорода.