В Нижегородской области пройдет первый координационный совет по промышленности с участием торговых представителей РФ со всего мира

6 Дек. 15:21 2018-12-06T15:21:11+03:00

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10 декабря 2018 года в Нижегородской области состоится первый координационный совет по развитию промышленности. В нем будут участвовать торговые представители России из всех стран мира.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова губернатора Глеба Никитина, это «эпохальное событие», связанное с развитием международного сотрудничества.

Он добавил, что на мероприятии также ожидается присутствие министров промышленности регионов России. Глеб Никитин считает, что это «хорошая возможность для установления новых межрегиональных и международных связей».

- Хочу отметить, что динамика внешнеэкономических торговых отношений нашего региона достаточно позитивная. Сейчас нужно не сбавлять темп этой работы и дополнительно активизировать сотрудничество, в частности, с нашим основным торгово-экономическим партнером – Беларусью, - пояснил Глеб Никитин.

Глава региона считает, что необходимо также расширять экспорт услуг Нижегородской области в сфере образования.