Сергей Попов занял пост председателя думы Дзержинска

6 Дек. 15:10 2018-12-06T15:10:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Председателем думы Дзержинска избран Сергей Попов. Как сообщает пресс-служба гордумы, на эту должность претендовали две кандидатуры: вторым был депутат Александр Терентьев.

Решение было принято путем открытого голосования. За Попова проголосовало большинство присутствующих.

Также депутаты избрали четырех заместителей председателя думы: Константина Фокина, Галину Демахину, Игоря Крашенинникова и Екатерину Стрижову.

Справка.

Сергей Попов родился 16 декабря 1973 года Дзержинске. Окончил Нижегородский государственный университет имени Лобачевского по специальности «Материалы и компоненты твердотельной электроники», получив квалификацию инженера-физика.

Сначала работал в ООО «Карбохим», затем возглавлял филиал в ЗАО «Торговый дом «Мултон-М», потом пять лет был коммерческим директором ОАО «Дзержинское Оргстекло». С 2008 по 2011 годы Попов занимал должность гендиректора ООО «Бумага-Холдинг», а потом - гендиректора ООО «СМУ №8». В 2015 году возглавил ООО «Строймеханизация».