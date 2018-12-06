2018-12-06T15:10:27+03:00
Политика

Сергей Попов занял пост председателя думы Дзержинска

За него проголосовало большинство присутствующих депутатов
Юлия ИСАЕВА
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Председателем думы Дзержинска избран Сергей Попов. Как сообщает пресс-служба гордумы, на эту должность претендовали две кандидатуры: вторым был депутат Александр Терентьев.

Решение было принято путем открытого голосования. За Попова проголосовало большинство присутствующих.

Также депутаты избрали четырех заместителей председателя думы: Константина Фокина, Галину Демахину, Игоря Крашенинникова и Екатерину Стрижову.

Справка.

Сергей Попов родился 16 декабря 1973 года Дзержинске. Окончил Нижегородский государственный университет имени Лобачевского по специальности «Материалы и компоненты твердотельной электроники», получив квалификацию инженера-физика.

Сначала работал в ООО «Карбохим», затем возглавлял филиал в ЗАО «Торговый дом «Мултон-М», потом пять лет был коммерческим директором ОАО «Дзержинское Оргстекло». С 2008 по 2011 годы Попов занимал должность гендиректора ООО «Бумага-Холдинг», а потом - гендиректора ООО «СМУ №8». В 2015 году возглавил ООО «Строймеханизация».

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