2018-12-06T14:34:13+03:00
Происшествия

Трое мужчин до смерти забили хозяина кафе в Ардатовском районе

После этого они положили тело погибшего в его машину, вывезли и сбросили в овраг
Валерия ГРОМОВА
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В Ардатовском районе Нижегородской области трое местных жителей подозреваются в избиении до смерти хозяина одного из кафе. Как сообщает СУ СК РФ по региону, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По информации, инцидент произошел ночью 5 декабря 2018 года, когда трое молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет отдыхали в кафе в Мухтолово. Между ними и хозяином заведения произошел конфликт, причиной которого стал отказ владельца кафе отвезти их на продолжение банкета.

В результате молодые люди избили 51-летнего мужчину кулаками. От полученных ранений он скончался.

После этого подозреваемые положили тело погибшего в его машину, вывезли и сбросили в овраг. В отделении полиции они дали признательные показания. Двое из них уже были судимы. Выяснилось также, что во время конфликта они украли деньги из кассы кафе.

Расследование уголовного дела продолжается.

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