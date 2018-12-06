Трое мужчин до смерти забили хозяина кафе в Ардатовском районе
В Ардатовском районе Нижегородской области трое местных жителей подозреваются в избиении до смерти хозяина одного из кафе. Как сообщает СУ СК РФ по региону, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
По информации, инцидент произошел ночью 5 декабря 2018 года, когда трое молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет отдыхали в кафе в Мухтолово. Между ними и хозяином заведения произошел конфликт, причиной которого стал отказ владельца кафе отвезти их на продолжение банкета.
В результате молодые люди избили 51-летнего мужчину кулаками. От полученных ранений он скончался.
После этого подозреваемые положили тело погибшего в его машину, вывезли и сбросили в овраг. В отделении полиции они дали признательные показания. Двое из них уже были судимы. Выяснилось также, что во время конфликта они украли деньги из кассы кафе.
Расследование уголовного дела продолжается.