Почти 13 тысяч заявок поступили в информационную систему «Наш Нижний»

6 Дек. 14:06 2018-12-06T14:06:13+03:00

На сегодняшний день к системе подключилась 101 домоуправляющая компания

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Нижегородцы отправили уже 12 907 заявок в информационную систему «Наш Нижний». Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Новгорода, более 90% из них уже отработаны.

На сегодняшний день к системе подключилась 101 домоуправляющая компания. Самое большое количество обращений отправили жители Канавинского, Ленинского и Приокского районов.

Напомним, воспользоваться информационной системой «Наш Нижний» может любой нижегородец, чья управляющая компания присоединилась к системе. Для этого необходимо на компьютере или смартфоне набрать адрес нашнн.рф или позвонить по номеру 005. Все заявки фиксируются в системе «Наш Нижний», затем попадает в домоуправляющую компанию для выполнения работ и в мэрию на контроль.Если качество выполнения работ жителя не устраивает, заявка возвращается на доработку в обслуживающую организацию.

Кроме того, по словам мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, в информационной системе «Наш Нижний» появится раздел «Аварии».