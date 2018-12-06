Три человека пострадали в ДТП на перекрестке в Ленинском районе

6 Дек. 13:24 2018-12-06T13:24:00+03:00

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Вчера, 5 декабря 2018 года, в Ленинском районе Нижнего Новгорода столкнулись два автомобиля. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, были ранены три человека.

Авария случилась около 11 часов ночи на улице Новикова Прибоя рядом с домом №9А. Мужчина с девятилетним водительским стажем, который сидел за рулем «Тойоты», проезжал перекресток на красный сигнал светофора. В результате иномарка протаранила «Ладу».

Водитель и пассажир отечественной легковушки попали в больницу с тяжелыми травмами, а виновник аварии отделался легким ушибом. Его осмотрели врачи.

Ранее сообщалось, что 5 декабря на улице Народная в районе дома №38 в Московском районе Нижнего Новгорода в 17.50 44-летний водитель автомобиля Opel, который имеет 11-летний водительский стаж, сбил 54-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.