Три человека пострадали в ДТП на перекрестке в Ленинском районе
Вчера, 5 декабря 2018 года, в Ленинском районе Нижнего Новгорода столкнулись два автомобиля. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, были ранены три человека.
Авария случилась около 11 часов ночи на улице Новикова Прибоя рядом с домом №9А. Мужчина с девятилетним водительским стажем, который сидел за рулем «Тойоты», проезжал перекресток на красный сигнал светофора. В результате иномарка протаранила «Ладу».
Водитель и пассажир отечественной легковушки попали в больницу с тяжелыми травмами, а виновник аварии отделался легким ушибом. Его осмотрели врачи.
Ранее сообщалось, что 5 декабря на улице Народная в районе дома №38 в Московском районе Нижнего Новгорода в 17.50 44-летний водитель автомобиля Opel, который имеет 11-летний водительский стаж, сбил 54-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.