Около 10 школ будут отремонтированы в Нижнем Новгороде в 2019 году

6 Дек. 13:10 2018-12-06T13:10:45+03:00

Об этом Владимир Панов заявил в ходе встречи с жителями Автозаводского района

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Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов провел встречу с жителями Автозаводского района 5 декабря 2018 года. В ходе мероприятия он заявил, что в следующем году в городе планируется ремонт порядка 10 школ.

- Был вопрос, связанный с тем, когда будут проведены ремонты в учебных заведениях. В следующем году мы начнем большую программу по капремонту школ, - пояснил мэр.

По его словам, такое количество школ одновременно еще никогда не ремонтировалось.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, всего в ходе встречи были заданы более 30 вопросов и еще 230 переданы в письменном виде.

Напомним, детский сад в ЖК «Зенит» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Здание начали строить в апреле 2016 года. На работы были потрачены более 150 миллионов рублей. Воспитанников начнут принимать уже с 10 декабря.