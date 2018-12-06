Глеб Никитин и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин обсудят вопросы ликвидации объектов накопленного экологического ущерба

6 Дек. 12:15 2018-12-06T12:15:46+03:00

Министр прибудет в Нижегородскую область с однодневным рабочим визитом

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 7 декабря, в Нижний Новгород с однодневным рабочим визитом приедет министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным Дмитрий Кобылкин проведет совещание по вопросам ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в промзоне Дзержинска: полигону «Игумново», шламонакопителю «Белое море» и свалке промышленных отходов «Черная дыра».

Кроме чиновников в обсуждении примут участие представители компании ООО «ГазЭнергоСтрой-Экологические технологии», которая занимается ликвидацией печально знаменитых свалок, и нижегородские эксперты.

На совещании планируется обсудить участие Нижегородской области в 2019-2020 годах в реализации нацпроекта «Экология» в составе федеральных проектов «Чистая страна» и «Сохранение уникальных водных объектов».