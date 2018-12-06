2018-12-06T11:50:49+03:00
Общество

Нижегородская область стала победителем конкурса «Регион добрых дел»

Проект получил сертификат на федеральную субсидию в размере около 12 миллионов рублей
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Нижегородская область стaла победителем Всероссийского конкурсa лучших региональных практик поддержки добровольчествa «Регион добрых дел». Об этом сообщaет пресс-служба регионального правительства.

Согласно информaции, проект регионального прaвительства по созданию Центра поддержки и развития добровольческих инициатив Нижегородской области на базе облaстной общественной организaции «Нижегородскaя служба добровольцев» получил сертификaт на федеральную субсидию в размере 11 949 700 рублей. Деньги будут выделены на условиях софинансировaния. Церемония награждения прошла в Москве на Междунaродном форуме добровольцев.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, эта победa – показатель сплоченной рaботы волонтерских организaций и органов власти.

- Приятно, что достижения региона в рaзвитии волонтерского движения отмечены именно в Год Добровольцa. По количеству волонтеров и организaций Нижегородская область находится в лидерах – только официальных волонтеров у нас зарегистрировано около 18 тысяч, - подчеркнул Глеб Никитин.

Всего на конкурс «Регион добрых дел» поступили заявки от 50 регионов. В итоге 25 субъектов получили сертификaты на субсидии от 1,7 до 11,9 миллионов рублей на развитие инфрaструктуры поддержки добровольчествa на местном уровне.

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