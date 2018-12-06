Opel сбил женщину на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

6 Дек. 10:52 2018-12-06T10:52:24+03:00

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В среду, 5 декабря, на улице Народная в районе дома №38 в Московском районе Нижнего Новгорода в 17.50 44-летний водитель автомобиля Opel, который имеет 11-летний водительский стаж, не остановился на нерегулируемом пешеходном переходе. В тот момент по нему переходила дорогу 54-летняя женщина.

В результате автомобиль сбил пешехода. Женщина получила тяжелую сочетанную травму и была госпитализирована.

В тот же день и почти в то же время пострадал пешеход в селе Спасское. ДТП произошло в 17.50 на улице Октябрьская, в районе дома №29. 36-летний водитель автомобиля ВАЗ 2115, водительский стад которого составляет 18 лет, сбил 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате пенсионерка получила сотрясение головного мозга и травму грудной клетки, после аварии она была госпитализирована.