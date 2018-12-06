2018-12-06T10:25:43+03:00
Происшествия

Риелтор из Городца предстал перед судом за мошенничество с материнским капиталом

Теперь он отправится в исправительную колонию
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Городецкий районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, который совершил мошенничество с земельными участками и материнским капиталом.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, 45-летний мужчина был директором организации по оказанию риэлтерских услуг. Он купил у женщины землю, от которой она хотела отказаться. При этом мошенник получил подлинник свидетельства, и тогда он при помощи подложных документов оформил право собственности на земельные участки общей площадью 2308 квадратных метров.

Своими действиями риелтор причинил бюджету города ущерб на сумму более 260 тысяч рублей.

Он также разработал схему хищения и обналичивания денежных средств материнского капитала под видом оказания услуг по представлению займа на строительство жилья по направлению «улучшение жилищных условий». Тогда уже был причинен ущерб госбюджету в размере 1,3 миллиона рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря