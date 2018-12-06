2018-12-06T10:25:43+03:00
Происшествия

Риелтор из Городца предстал перед судом за мошенничество с материнским капиталом

Теперь он отправится в исправительную колонию
Валерия ГРОМОВА
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Городецкий районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, который совершил мошенничество с земельными участками и материнским капиталом.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, 45-летний мужчина был директором организации по оказанию риэлтерских услуг. Он купил у женщины землю, от которой она хотела отказаться. При этом мошенник получил подлинник свидетельства, и тогда он при помощи подложных документов оформил право собственности на земельные участки общей площадью 2308 квадратных метров.

Своими действиями риелтор причинил бюджету города ущерб на сумму более 260 тысяч рублей.

Он также разработал схему хищения и обналичивания денежных средств материнского капитала под видом оказания услуг по представлению займа на строительство жилья по направлению «улучшение жилищных условий». Тогда уже был причинен ущерб госбюджету в размере 1,3 миллиона рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей.

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