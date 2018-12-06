2018-12-06T10:09:47+03:00
Общество

Названы самые опасные участки дорог в Нижегородской области

Теперь в регионе есть специальная карта, по которой можно посмотреть, где чаще всего происходят ДТП с участием диких животных
Юлия ИСАЕВА
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В Нижегородской области прошла акция «Осторожно, дикие животные на дорогах», главной задачей которой стала профилактика ДТП с участием диких животных. Об этом со ссылкой на региональный комитет госохотнадзора сообщает пресс-служба правительства.

По информации, с каждым годом в Нижегородской области увеличивается количество аварий с участием животных. С начала 2018 года было уже 53 таких случая.

Как заявил начальник отдела комитета госохотнадзора Сергей Гришин, теперь в регионе есть специальная карта, по которой можно посмотреть, где чаще всего происходят ДТП с участием обитателей леса.

Выяснилось, что наиболее опасными участками, являются направления Москва — Нижний Новгород (трасса М-7); Нижний Новгород — Саранск (Р-158) и Нижний Новгород — Киров.

Также, по словам представителей госохотнадзора, большинство аварий случаются ночью. Самыми опасными являются медведи, кабаны и лоси.

Ознакомиться с картой можно на сайте комитета госохотнадзора по Нижегородской области.

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