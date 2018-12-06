2018-12-06T09:51:19+03:00
Экономика

Глеб Никитин внес в ЗС НО проект поправок в бюджет на 2018 год

После того, как они будут приняты, доходы бюджета вырастут на 540 миллионов
Валерия ГРОМОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание проект поправок в бюджет на 2018 год. Об этом со ссылкой на министерство финансов сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, на 220 миллионов рублей будут увеличены ассигнования резервного фонда правительства. Цель – финансовая помощь муниципальным районам.

Также почти на 210 миллионов рублей будут уменьшены расходы на обслуживание госдолга в связи со сложившейся экономией.

После того, как поправки будут приняты, доходы бюджета Нижегородской области вырастут на 540 миллионов, а расходы – на 340 миллионов.

Напомним, 29 ноября парламентарии приняли изменения в закон о бюджете Нижегородской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Налоговые и неналоговые доходы увеличились более чем на 900 миллионов рублей, свыше 280 из которых пойдут на соцподдержку отдельных категория граждан в виде ежемесячной компенсации на оплату ЖКУ, а остальное - на затраты предприятий, повышение зарплат, обеспечение лекарствами и достройку домов.

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