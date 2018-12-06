2018-12-06T09:31:56+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» сразится с минским «Динамо» в матче КХЛ 6 декабря

Встреча состоится в Минске
Юлия ИСАЕВА
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6 декабря 2018 года в Минске пройдет очередной матч Континентальной хоккейной лиги. На льду встретятся нижегородское «Торпедо» и местное «Динамо».

Начало встречи - в 19:30 по московскому времени.

Напомним, хоккеисты из «Торпедо» уже сражались с гостями из Минска в этом сезоне. Матч состоялся 5 сентября в Нижнем Новгороде и завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. Авторами голов тогда стали Эндрю Кэйлоф, Юрий Сергиенко и Денис Баранцев.

Подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо». А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.

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