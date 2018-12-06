2018-12-06T09:18:07+03:00
Общество

Православная выставка-ярмарка «Нижегородский край - Земля Серафима Саровского» откроется 6 декабря

В двух павильонах ярмарки будут объединены более 400 православных и светских организаций из разных уголков России и стран зарубежья
Валерия ГРОМОВА
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С 6 по 12 декабря в Нижнем Новгороде пройдет XXXII международная православная выставка-ярмарка «Нижегородский край – Земля Серафима Саровского». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Открытие состоится 6 декабря в 14:00. В двух павильонах ярмарки будут объединены более 400 православных и светских организаций из разных уголков России и стран зарубежья.

Гости смогут увидеть местночтимые святыни, церковную утварь, именные иконы, разнообразные ювелирные изделия, CD и DVD-диски с лекциями и беседами священников, монашеские облачения ручной работы, одежда от православных модельеров, целебные мази и мёд с монастырских пасек, а также сувениры православной тематики. Кроме того, можно будет приобрести календари и литературу.

В третьем павильоне будут представлены товары для жизни и быта: одежду, продукты, косметику.

По словам организаторов, в рамках выставки запланированы обширные социально-культурная и просветительская программы.

Выставка будет работать каждый день с 10:00 до 19:00. 12 декабря она закроется в 17:00.

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