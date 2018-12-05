Артем Булатов назначен руководителем представительства Нижегородской области в Москве

5 Дек. 19:50 2018-12-05T19:59:01+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Артема Булатова руководителем представительства правительства Нижегородской области при правительстве РФ. Об этом стало известно в среду, 5 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Артему Булатову предстоит продолжать активную деятельность нижегородского представительства по взаимодействию с федеральными органами власти и лоббированию интересов экономики Нижегородской области. Я уверен, что опыт работы Булатова в федеральных структурах и реализации крупных проектов в сфере цифровой экономики позволит эту задачу выполнить, - отметил управляющий делами правительства Нижегородской области Андрей Бетин.

Напомним, ранее эту должность занимал Игорь Зотов, ставший теперь руководителем аппарата правительства Нижегородской области.

Справка «КП»:

Булатов Артем Викторович. Окончил магистратуру ГУ ВШЭ и магистратуру Университета Кент в Великобритании. В 2007-2010 годах – руководитель проектов модернизации и развития Президентской программы подготовки управленческих кадров ФГУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров». В 2011-2013 годах – модератор управленческих программ в Московской школе управления «Сколково». В 2011-2014 годах – генеральный директор Национальной службы мониторинга. В 2014-2016 годах – помощник ректора НИУ ВШЭ. В 2016-2018 годах принимал участие в реализации проектов в сфере цифровой экономики в странах Европы, Латинской Америки и Азии.