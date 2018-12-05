2018-12-05T19:21:15+03:00
Общество

За три месяца в Нижнем Новгороде выявлено более семи тысяч безбилетников

Для экономии руководство НПАТ рекомендует использовать пересадочные талоны на 60 и 90 минут
Анастасия НАЗАРОВА
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За три месяца контролеры обошли более 4 тысяч маршрутов муниципального транспорта и выявили более 7 тысяч «зайцев». Об этом со ссылкой на центральную диспетчерскую службу сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Наличие билетов у пассажиров специалисты проверяют каждый день.

- Если пассажир не заплатил за проезд, мы вправе обязать «зайца» купить его по действующему тарифу или требовать выйти из салона на ближайшей остановке, если он отказывается платить за проезд, - пояснила контролер Людмила Меркурьева.

В свою очередь директор «Нижегородпассажиравтотранса» Елена Лекомцева добавила, что оплачивать проезд надо, потому что от этого зависит условия перевозки пассажиров.

- Для экономии денежных средств я рекомендую нижегородцам пользоваться скидками и использовать пересадочные талоны на 60 и 90 минут, - посоветовала эксперт.

Сообщать о недопонимании между пассажиром и контролером можно по телефону 246-80-80 или по электронной почте revizorro@cds.nnov.ru.

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