За три месяца в Нижнем Новгороде выявлено более семи тысяч безбилетников
За три месяца контролеры обошли более 4 тысяч маршрутов муниципального транспорта и выявили более 7 тысяч «зайцев». Об этом со ссылкой на центральную диспетчерскую службу сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Наличие билетов у пассажиров специалисты проверяют каждый день.
- Если пассажир не заплатил за проезд, мы вправе обязать «зайца» купить его по действующему тарифу или требовать выйти из салона на ближайшей остановке, если он отказывается платить за проезд, - пояснила контролер Людмила Меркурьева.
В свою очередь директор «Нижегородпассажиравтотранса» Елена Лекомцева добавила, что оплачивать проезд надо, потому что от этого зависит условия перевозки пассажиров.
- Для экономии денежных средств я рекомендую нижегородцам пользоваться скидками и использовать пересадочные талоны на 60 и 90 минут, - посоветовала эксперт.
Сообщать о недопонимании между пассажиром и контролером можно по телефону 246-80-80 или по электронной почте revizorro@cds.nnov.ru.