Новогоднюю елку в Нижнем Новгороде установят 8 декабря

5 Дек. 17:29 2018-12-05T17:29:01+03:00

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Главная новогодняя елка в этом году, как и прежде, будет стоять на площади Минина и Пожарского. Установлена она будет уже совсем скоро - 8 декабря.

Согласно данным сайта госзакупок, праздничное дерево должно быть высотой 22 метра. И никакого урона живой природе - елку установят искуситвенную. Ограждение вокруг нее должно быть диаметром в 15 метров. Украшать лесную красавицу будут 1,5 тысяч шаров желтого и красного цветов, а также светодиодная гирлянда длиной 5,5 тысяч метров. Также главная городская площадь будет украшена объемными композициями «Медвежонок, «Шары», «Книга и «Лошадка».

За установку и дальнейший демонтаж, который произойдет 15 января, всего этого праздничного убранства будет отвечать ООО «Группа Компаний «Мегаполис» из Санкт-Петербурга. Все эти праздничные украшения обойдутся в 10,4 миллиона рублей.