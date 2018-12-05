2018-12-05T17:29:01+03:00
Общество

Новогоднюю елку в Нижнем Новгороде установят 8 декабря

Символ Нового года обойдется в 10,4 миллиона рублей
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments4
Изменить размер текста:

Главная новогодняя елка в этом году, как и прежде, будет стоять на площади Минина и Пожарского. Установлена она будет уже совсем скоро - 8 декабря.

Согласно данным сайта госзакупок, праздничное дерево должно быть высотой 22 метра. И никакого урона живой природе - елку установят искуситвенную. Ограждение вокруг нее должно быть диаметром в 15 метров. Украшать лесную красавицу будут 1,5 тысяч шаров желтого и красного цветов, а также светодиодная гирлянда длиной 5,5 тысяч метров. Также главная городская площадь будет украшена объемными композициями «Медвежонок, «Шары», «Книга и «Лошадка».

За установку и дальнейший демонтаж, который произойдет 15 января, всего этого праздничного убранства будет отвечать ООО «Группа Компаний «Мегаполис» из Санкт-Петербурга. Все эти праздничные украшения обойдутся в 10,4 миллиона рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Господдержка промышленных инвестпроектов увеличится на 27% в 2019 году
Институт инвестиционных уполномоченных создадут при правительстве Нижегородской области
Глеб Никитин: «Мы предлагаем предпринимателям задуматься о размещении производств в нижегородских ОЭЗ и ТОСЭР»
В Нижегородской области создадут единый центр поддержки предпринимателей
Глеб Никитин: «Инвестиционная активность в Нижегородской области продолжает расти»
Нижегородские предприятия смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ
Четыре человека предстали перед судом за похищение 29-летнего нижегородца
Дороги Приокского района обработали 32 тоннами жидкого реагента
Известные предприниматели Нижнего Новгорода сыграют в спектакле
В Вознесенском районе младенец пострадал в ДТП из-за пьяного водителя
Глеб Никитин обсудил с министром культуры РФ подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода
Горожане отправили более 13 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Иномарка улетела в кювет в Шатковском районе: 24-летний водитель погиб на месте
67-летний Владимир Солодков найден живым
Трое взрослых и 14-летняя девочка пострадали в ДТП под Чкаловском
Жителю Бора грозит до четырех лет тюрьмы за организацию наркопритона
В Нижнем Новгороде разыскивают 67-летнего Владимира Солодкова
68-летний нижегородец отравился угарным газом на пожаре в двухэтажном доме
Нижегородское «Торпедо» в третий раз сразится с магнитогорским «Металлургом» 17 декабря
В Балахне сотрудник нацгвардии получил условный срок за торговлю оружием
Синоптики: Изморозь и гололед ожидаются в Нижегородской области 17 декабря
Региональное министерство экономического развития: Нижегородские бюджетники получают одни из самых высоких зарплат в ПФО
ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию
Стало известно, где в Нижегородской области можно срубить новогоднюю елку
БК «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками»
Баня площадью 18 квадратных метров сгорела в Выксунском районе
Ольга Гусева: «Сотрудничество с соотечественниками за рубежом способствует укреплению позиций русской культуры»
Стало известно, кто спроектирует Ледовый дворец в Нижнем Новгороде