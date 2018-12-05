2018-12-05T14:57:10+03:00
Экономика

Госдолг Нижегородской области составил 72,8 миллиарда рублей

Больше половины в структуре долга составляют государственные ценные бумаги
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Госдолг Нижегородской области по данным на 1 декабря 2018 года составил 72,8 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на министерство финансов региона сообщает пресс-служба облправительства.

Согласно информации, с начала 2018 года объем госдолго уменьшился на 3,2 миллиарда рублей, или на 4,2%. По данным ведомства, это связано с эффективным управлением ликвидностью по счетам областного бюджета в течение года с целью минимизации расходов на обслуживание долга.

Львиную долю – 58,6% – в структуре госдолга составляют государственные ценные бумаги. 27,4% - это бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета. Еще 13,7% составляют кредиты коммерческих банков, и 0,3% - государственные гарантии.

Прогнозируется, что к концу 2018 года государственный долг составит 75,5 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с началом 2018 года на 492,1 миллиона рублей. Отношение объема долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений составит 58,6% - это является экономически безопасным уровнем. Вся сумма госдолга относится к внутренним долговым обязательствам региона.

Напомним, ранее сообщалось, что по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина региональный бюджет на 2018 год был сверстан без дефицита, что позволило снизить госдолг дополнительно на 1,5 миллиарда рублей и принять участие в федеральной программе по реструктуризации бюджетных кредитов.

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