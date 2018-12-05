2018-12-05T14:57:10+03:00
Экономика

Госдолг Нижегородской области составил 72,8 миллиарда рублей

Больше половины в структуре долга составляют государственные ценные бумаги
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Госдолг Нижегородской области по данным на 1 декабря 2018 года составил 72,8 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на министерство финансов региона сообщает пресс-служба облправительства.

Согласно информации, с начала 2018 года объем госдолго уменьшился на 3,2 миллиарда рублей, или на 4,2%. По данным ведомства, это связано с эффективным управлением ликвидностью по счетам областного бюджета в течение года с целью минимизации расходов на обслуживание долга.

Львиную долю – 58,6% – в структуре госдолга составляют государственные ценные бумаги. 27,4% - это бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета. Еще 13,7% составляют кредиты коммерческих банков, и 0,3% - государственные гарантии.

Прогнозируется, что к концу 2018 года государственный долг составит 75,5 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с началом 2018 года на 492,1 миллиона рублей. Отношение объема долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений составит 58,6% - это является экономически безопасным уровнем. Вся сумма госдолга относится к внутренним долговым обязательствам региона.

Напомним, ранее сообщалось, что по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина региональный бюджет на 2018 год был сверстан без дефицита, что позволило снизить госдолг дополнительно на 1,5 миллиарда рублей и принять участие в федеральной программе по реструктуризации бюджетных кредитов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Господдержка промышленных инвестпроектов увеличится на 27% в 2019 году
Институт инвестиционных уполномоченных создадут при правительстве Нижегородской области
Глеб Никитин: «Мы предлагаем предпринимателям задуматься о размещении производств в нижегородских ОЭЗ и ТОСЭР»
В Нижегородской области создадут единый центр поддержки предпринимателей
Глеб Никитин: «Инвестиционная активность в Нижегородской области продолжает расти»
Нижегородские предприятия смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ
Четыре человека предстали перед судом за похищение 29-летнего нижегородца
Дороги Приокского района обработали 32 тоннами жидкого реагента
Известные предприниматели Нижнего Новгорода сыграют в спектакле
В Вознесенском районе младенец пострадал в ДТП из-за пьяного водителя
Глеб Никитин обсудил с министром культуры РФ подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода
Горожане отправили более 13 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Иномарка улетела в кювет в Шатковском районе: 24-летний водитель погиб на месте
67-летний Владимир Солодков найден живым
Трое взрослых и 14-летняя девочка пострадали в ДТП под Чкаловском
Жителю Бора грозит до четырех лет тюрьмы за организацию наркопритона
В Нижнем Новгороде разыскивают 67-летнего Владимира Солодкова
68-летний нижегородец отравился угарным газом на пожаре в двухэтажном доме
Нижегородское «Торпедо» в третий раз сразится с магнитогорским «Металлургом» 17 декабря
В Балахне сотрудник нацгвардии получил условный срок за торговлю оружием
Синоптики: Изморозь и гололед ожидаются в Нижегородской области 17 декабря
Региональное министерство экономического развития: Нижегородские бюджетники получают одни из самых высоких зарплат в ПФО
ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию
Стало известно, где в Нижегородской области можно срубить новогоднюю елку
БК «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками»
Баня площадью 18 квадратных метров сгорела в Выксунском районе
Ольга Гусева: «Сотрудничество с соотечественниками за рубежом способствует укреплению позиций русской культуры»
Стало известно, кто спроектирует Ледовый дворец в Нижнем Новгороде