2018-12-05T16:21:29+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде отремонтировали 37 фасадов

В 2019 году должны быть отремонтированы еще 50 фасадов
Юлия ДАНЧЕНКО
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Фонд капитального ремонта отремонтировал в этом году 37 фасадов. Работы на 86 зданиях продолжаются, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Геннадий Дурдаев проверил качество выполненных работ, посетив дома №27 и №67 на улице Маршала Голованова.

В доме №27 1974 года постройки фасад не только покрасили, но и утеплили, отремонтировали межпанельные швы и цоколь, отремнтировали козырьки над подъездом, усилили фундамент дома. По словам Геннадия Дурдаева, стоимость ремонта составила 11 миллионов рублей.

За время действия программы капитального ремонта в Нижнем Новгороде отремонтировано 116 фасадов многоквартирных домов, в которых проживают 6 302 человека. Работа по ремонту фасадов продолжится. В следующем году планируется привести в порядок сразу 50 фасадов.

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