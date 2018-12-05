Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 10,1%

5 Дек. 14:09 2018-12-05T14:09:20+03:00

За январь-ноябрь 2018 года в бюджет поступило 172,7 миллиарда рублей

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Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области увеличились на 10,1% за январь-ноябрь 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Об этом сообщают в министерстве финансов региона.

Согласно информации, за 11 месяцев 2018 года доходы консолидированного бюджета Нижегородской области получены в размере 172,7 миллиардов рублей – это на 10,1% больше поступлений аналогичного периода прошлого года. Расходы же консолидированного бюджета составили 160,8 миллиардов рублей.

Что касается доходов областного бюджета, то в январе-ноябре 2018 года они составили 143,1 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 122,8 миллиарда рублей. Расходы областного бюджета исполнены в сумме 131,9 миллиарда рублей.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов сформирован бездефицитный, социально ориентированный бюджет – кроме того, в него впервые заложена бездефицитная программа гарантий по здравоохранению и предусмотрены средства на реализацию нацпроектов.